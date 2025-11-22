ಸುಳ್ಳು, ಮೋಸ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ; ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೊತೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಗೆಲ್ಲೋಕಾಗಲ್ಲ
zodiac signs ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಮಾತಿನ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ತಮಾಷೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಬಲವಾದ ವಾದಗಳಿಂದ ಮಾತಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಇವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ.
ರಾಶಿ ಸ್ವಭಾವ
ಇತರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜಗಳವಾಡುವಾಗಂತೂ ಇವರ ಮಾತುಗಳು ತೀರಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮಾತಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಕಲೆ ಇದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾನೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸುಳ್ಳು, ಮೋಸ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಇವರು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮ ಮಾತುಗಾರರು. ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇವರ ಮಾತಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಾದದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ನಿಲ್ಲಲಾರರು. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತರರ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮಾತನಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೆಚ್ಚು. ನಗುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಬಲ್ಲರು. ಇವರು ಮಾತನಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ, ಎಂತಹ ಎದುರಾಳಿಯಾದರೂ ಸೋಲಲೇಬೇಕು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತಾಳ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಇವರು ಮಾತನಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ವಾದಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಬಲವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಯಾರೂ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತುರ ಹೆಚ್ಚು. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇವರಿಗೆ ಅರಿವಿರುತ್ತದೆ. ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಹಠದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ತಲೆಹಾಕಿ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.
