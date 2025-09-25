Two-faced zodiac: ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವ ರಾಶಿಗಳಿವು!
Untrustworthy zodiac signs: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲಾ ಇತರರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದೇ. ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಶುದ್ಧ ಮೋಸಗಾರರು.
ಆ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು?
ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಸ್ವಭಾವ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಒಂದು ರೀತಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಲೇಪಿತ ಕತ್ತಿಯಂತೆ. ಅವರು ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಸಿಹಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡುವುದೇ ಬೇರೆ. ಇವ್ರ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗದ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಕೋಪವಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಆ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೃತಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಹೇಳುವ ಯಾವುದನ್ನೂ ನಂಬಬೇಡಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲಾ ಇತರರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದೇ. ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಶುದ್ಧ ಮೋಸಗಾರರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ನೀವು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇವ್ರು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾತಿನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಂಬಿಸ್ತಾರೆ. ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೊದಲಿಗರು. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಹಂತಕ್ಕೂ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಾರನ್ನೂ ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಅವರು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.