Good Signs During Pooja:
ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ದೇವರು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೃಂದಾವನದ ಮಹಾನ್ ಸಂತ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ
ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಈ ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರು ತಾನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ.
ದೀಪದ ಜ್ವಾಲೆ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಜವಾದ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದಾಗ, ದೇವರು ಅವರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೀಪದ ಜ್ವಾಲೆಯು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಹರಿಯುವ ಕಣ್ಣೀರು
ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಹರಿಯುವ ಕಣ್ಣೀರು ದುಃಖ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅನುಭವವಾದರೆ ದೇವರ ಕೈ ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ವಿಗ್ರಹದಿಂದ ಹೂವು ಬಿದ್ದರೆ
ದೇವತೆಯ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹದಿಂದ ಹೂವು ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಶುಭ ಎಂದು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೂಲಕ, ದೇವರು ನೇರವಾಗಿ ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
ಅತಿಥಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.