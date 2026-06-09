- Home
- Astrology
- Festivals
- 30 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ತಕ್ಷಣ 3 ರಾಶಿಗೆ ಕೈ ತುಂಬಾ ಹಣ ಮೊದಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಯಶಸ್ಸು ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ
30 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ತಕ್ಷಣ 3 ರಾಶಿಗೆ ಕೈ ತುಂಬಾ ಹಣ ಮೊದಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಯಶಸ್ಸು ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ
Success for 3 zodiac signs after crossing the age of 30 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ 3 ರಾಶಿಗಳು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು
ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತಡವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇವೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅವರು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದವರು ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಏಣಿಯನ್ನು ಏರಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಬದುಕುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿತರೆ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರನ್ನು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಶೀಲರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅವರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬಹುದು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವು ಒಂದು ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಶಿಯಾದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೋಮಾರಿತನದತ್ತ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.