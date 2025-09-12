- Home
- ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು-ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಪಾಪ… ಇದು ನಿಜಾನ
ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು ಎನ್ನುವ ನಿಯಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ನಿಯಮಗಳು, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
15 ದಿನಗಳ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ (Pitru Paksh) ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ 15 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಏಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ನಿಯಮಗಳು
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಶನಿವಾರದಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಪಕ್ಷ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ತರ್ಪಣ, ಶ್ರಾದ್ಧ ಮತ್ತು ಪಿಂಡದಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ವಂಶಸ್ಥರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ(hindu holy books) ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ನಿಯಮಗಳು
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ, ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಅಥವಾ ಮಂಗಳಕರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಸುವುದು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡ, ಮೀಸೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರಾದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡ, ಮೀಸೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳನ್ನು (cutting hair and nails)ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು?
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಶೋಕವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರಾದ್ಧ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು, ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಅಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು (respect to the souls) ಭಂಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಶೋಕ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ:
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದು:
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಅಗೌರವಿಸುವುದು ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಿತೃ ದೇವನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಸಾತ್ವಿಕ ಸಮಯ:
ಈ ಅವಧಿಯು ಸಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಸಮಯ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ನೋಟ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಗುರು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು.
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಆರಂಭದ ಒಂದು ದಿನದ ಮೊದಲು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿಥಿಯಂದು ನೀವು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡವನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ (trimming beard) ಮಾಡೋದು ಸಹ ತಪ್ಪು.