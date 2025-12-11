ಶನಿಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನವು 2027 ರವರೆಗೆ ಕಷ್ಟಕರ
Shani sade sati 2026 life of these zodiac signs will be difficult till 2027 - 2026 ರಲ್ಲಿಯೂ ಶನಿಯು ಮೇಷ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಮೂರನೇ ಹಂತವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತವು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವ
ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿ ಎರಡನೇ ಹಂತವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ವೈಫಲ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಏನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಲಾಭ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ
2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಸೋಮಾರಿತನವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಳಪೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಾಲ ಪಡೆದು ಇತರರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ
ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳಿರಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ನಿಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇತರರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.