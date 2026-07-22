ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರ ಯಾಕಿರಲ್ಲ?… ನಿಮಗೆ ಕಾರಣ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ
Hindu Temples: ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರಗಳು ಏಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಸಮಯ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರಗಳು ಯಾಕಿರಲ್ಲ?
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಾಗ ನೀವು ಗಂಟೆಗಳು, ಆರತಿ, ಬೆಳಗಿದ ದೀಪಗಳು, ಚೆಂಡೆ, ಜಾಗಟೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಗಡಿಯಾರ ಕಾಣುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಪರೂಪ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹಳೆಯ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರ ಇರೋದೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರ ಇರಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ/
ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರು ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಡಿಯಾರ ಅಥವಾ ವಾಚ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಇಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರು ದೈವಿಕತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಗಡಿಯಾರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದಿದೆ ಅಥವಾ ಬೇಗನೆ ಹೊರಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳು ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಇಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ನಮಗೆ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ತಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳು ಇದೇ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತವೆ: ದೈವಿಕತೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ, ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿರಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಮನಸ್ಸು ನಿಶ್ಚಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಆಚರಣೆಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಗಡಿಯಾರವಿಲ್ಲದೆ ದೇವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಾಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನ ಕೇಳಬಹುದು. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಆರತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರೋಹಿತರು ಇದೇ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ; ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಡಿಯಾರದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ದೇವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಾರದು ಎನ್ನುವ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ
ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಇಡನಾರದಿ ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು, ಅನೇಕ ಹೊಸ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯಗಳು ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಳೆಯ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವಾಲಯವು ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ?
ಜೀವನವು ಕೇವಲ ಸಮಯದ ವಿರುದ್ಧ ಓಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವಾಲಯವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ, ಶಾಂತ ಕ್ಷಣಗಳು ಇರಬೇಕು, ದೇವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಮಯಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಗಡಿಯಾರದ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಶಬ್ದದ ಬದಲಿಗೆ ಗಂಟೆಯ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು.