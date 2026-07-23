ಜುಲೈ 25 ರಿಂದ 5 ರಾಶಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಮಳೆ, ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳನಿಂದ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
ಜುಲೈ 25 ರಿಂದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಚಲನೆ ಬದಲಾಗಲಿದ್ದು, ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕಮಾಂಡರ್ ಮಂಗಳನ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವನ್ನು ಧೈರ್ಯ, ಕ್ರಿಯೆ, ಶಕ್ತಿ, ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನವಗ್ರಹದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಜುಲೈ 25, 2026 ರಿಂದ ಮಂಗಳವು ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಕಕ್ಷೆಯಾದ ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆವೇಗವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ, ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ, ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರಬಹುದು. ಮಂಗಳನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಮಂಗಳನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಐದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಚಲನೆಗಳು ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆವೇಗ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ಆದೇಶ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ನೀವು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಲಹೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸ ಕೂಡ ಫಲಪ್ರದವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹಳೆಯ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬಡ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವವು ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಮಯವು ಈಗ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಂದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಉಳಿತಾಯದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಲೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.