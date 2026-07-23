138 ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ, 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು, ಪ್ರಮೋಷನ್, ಆಸ್ತಿ ಯೋಗ!
ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶನಿ ಯಾವಾಗ ವಕ್ರನಾಗುತ್ತಾನೆ?
Saturn Retrograde 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿಯನ್ನು ಕರ್ಮಫಲದಾತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವಕ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. 2026ರಲ್ಲಿ, ಶನಿದೇವನು ಜುಲೈ 27 ರಿಂದ ವಕ್ರಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ 138 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯ ಈ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಆದರೆ, 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಶುಭಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಆ 4 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭ
ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುವ ಯೋಗವಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲ
ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶನಿಯ ವಕ್ರ ನಡೆಯು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕೆಲಸವೊಂದು ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡು ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನ ಲಾಭ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಣದ ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ
ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿದೇವನೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಶನಿಯ ಚಲನೆಯು ಈ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಕ್ರಿ ಶನಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ.