ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಮೋಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ವ ? ಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
Promotion in Work: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಮೋಶನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹವೂ ವಿಶೇಷ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಶುಭ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ಸ್ಥಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ಗ್ರಹವು ಅಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಡ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು?
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದು ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವರು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಗ್ರಹಗಳ ಅಶುಭ ಸ್ಥಾನದಿಂದಲೂ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು ಬಡ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಶಸ್ಸು ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಜಾತಕದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಹು, ಕೇತು ಅಥವಾ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹಗಳು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಗ್ರಹವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ
ಯಾರಾದರೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಅಶುಭ ಸ್ಥಾನ. ಶನಿ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರವೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.