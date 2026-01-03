- Home
- Astrology
- Festivals
- Astrology 2026 : ಹೊಸ ವರ್ಷ ತರಲಿದೆ ಹರ್ಷ, 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಯೋಗ
Astrology 2026 : ಹೊಸ ವರ್ಷ ತರಲಿದೆ ಹರ್ಷ, 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಯೋಗ
Astrology 2026 : ಹೊಸ ಆಸೆ ಜೊತೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026 ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಪ್ಲಾನ್ ಈಡೇರುತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಾಶಿ
2026 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರಲಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಲಿವೆ. ಇದ್ರಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಧನು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2026 ಇವರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಕೂಲವಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾದ ಗುರು ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಮೇ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ, ಬುಧವು ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಇದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 2026 ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶಕ್ತಿಯ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಜೂನ್ 2026 ರ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ, ಆಂತರಿಕ ಕುತೂಹಲವು ಬಾಹ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೂರವೆಂದು ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆಶಾವಾದಿಗಳು. ಆದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಸಮಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕನಸಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವರ ಕನಸು ಈಡೇರಿಸಲು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಸಾಗಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. 2026 ರ ಆರಂಭವು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ, ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.