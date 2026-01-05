- Home
- Sankashti Chaturthi: ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಗಬೇಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ ಮಾಡಿ, ಮಗು ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
Sankashti Chaturthi: ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿಯ ಉಪವಾಸವು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ದಿನದಂದು ಅವನನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿರುವವರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ, ಮತ್ತು ಮಾಘ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ಬಯಸಿ ಈ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ ವ್ರತ
ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆಸೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನನ್ನು ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವನು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಗಣೇಶನನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಮಗುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ ಯಾವಾಗ?
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಮಾಘ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿಯಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಈ ದಿನಾಂಕವು ಜನವರಿ 6 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:01 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಜನವರಿ 7 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:52 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು, ಚಂದ್ರನಿಗೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ವರ್ಷ, ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಜನವರಿ 6 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 6 ರಂದು ಚಂದ್ರೋದಯ ರಾತ್ರಿ 8:54 ಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿಯ ಮಹತ್ವ
ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ಥಿಯು ಗಣೇಶನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿನ ಎನ್ನಲಾಗುವುದು. ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಗೌರಿ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಭಕ್ತರು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಚಂದ್ರೋದಯದವರೆಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಡ್ರೈ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನದೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತರರು ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೆ, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಾಲು ಅಥವಾ ಇತರ ಲಘು ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಗಣೇಶನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು, ಪಂಚಾಮೃತ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ, ನಂತರ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಚಂದನ ಹಚ್ಚಬೇಕು.
ಉಪವಾಸ ಕೊನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಇದಾದ ನಂತರ, ಪವಿತ್ರ ದಾರ, ಕುಂಕುಮ, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ, ಗರಿಕೆ, ಹೂವುಗಳು, ಶ್ರೀಗಂಧ, ಲಘು ಧೂಪದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಗಣೇಶನಿಗೆ ಎಳ್ಳು-ಬೆಲ್ಲದ ಲಡ್ಡುಗಳು, ಮೋದಕಗಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ, ಗಣೇಶನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು 'ಓಂ ಗಂ ಗಣ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಉಪವಾಸದ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿ ಅಥವಾ ಕೇಳಿ. ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಲು ಬೆರೆಸಿ ಅರ್ಪಿಸಿ. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ, ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ವಿತರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು.