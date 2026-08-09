72 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗ್ರಹಗಳ ಅಪರೂಪದ ಆಟ: ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಕೃಪೆ
ಸುಮಾರು 72 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸಲಿವೆ.
ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಜನೆ
ಸುಮಾರು 72 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣ, ವೃತ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರ ಹೀಗೆ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿವೆಯಂತೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಬಹುದು. ಬೇರೆಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯತ್ತ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಥವಾ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದವರ ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಅದರ ಫಲ ಸಿಗುವ ಕಾಲ ಇದಾಗಬಹುದು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ, ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವ್ಯವಹಾರದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಣ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಬಾಕಿಗಳು ವಸೂಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಫಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವಕಾಶವೊಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕರೆ ಬರಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲದವರು, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸ, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.