ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಈ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ
ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ? ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2026 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗ್ರಹಣ ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 09:04 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 04:25 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಾದ ಆಶ್ಲೇಷಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಸೂತಕ ಸಮಯದ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೇಷ
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ನಂತರ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಬಾಕಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ; ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಕೋಪದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸಿಂಹ
ಸೂರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ; ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲಕ್ಕೆ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ; ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳ ಸೂಚನೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಗ್ರಹಣ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ದಿನದಿಂದ, ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಐಟಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.