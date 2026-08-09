ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸುರಿಮಳೆ; ಇನ್ಮುಂದೆ ರಾಜಯೋಗ ಪಕ್ಕಾ!
ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜನಾದ ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನದೇ ಮನೆಯಾದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರಬಲ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನಾಯಕತ್ವ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜನಾದ ಸೂರ್ಯ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರಂತೆ, ಮುಂಬರುವ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಾದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನದೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಅವನ ಪ್ರಭಾವವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯೋಗ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಈ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿರುವ ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ 11ನೇ ಮನೆಯಾದ ಲಾಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಕೈ ಹಾಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಸಿಗುವ ಸಮಯವಿದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಕೈಗೂಡಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ, ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನದೇ ರಾಶಿಯಾದ ಸಿಂಹದ ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣಕಾಲವಾಗಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಅವರ ಅರ್ಹತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ. ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಲಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಬಾರದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸವಾಲನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲುವಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಗಮನದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.