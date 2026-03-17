- Home
- Astrology
- Festivals
ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಿಂದ 4 ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ, ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
Wednesday March 18 ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ವಿಶೇಷ ದೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎರಡು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ, ವಿಶೇಷ ದೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ
ಈ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆವೇಗ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಂತರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ
ಈ ಬಾರಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಧಾರಣೆ ಇರಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಲಾಭವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬದುಕುವಿರಿ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಈಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತಿಸಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಮುರಿದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸರಿಪಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಣ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ.