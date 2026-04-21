ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಬಡ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಾ? ಈ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ನಿಮ್ದೇ
Wednesday Astrology: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ, ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಫಲನಾದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಧ್ಬವಿಸೋದು ಖಚಿತಾ. ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹಣೆ ಬರಹವೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರವನ್ನು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರ ವೃತ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ ಗ್ರಹ ಬುಧ ಗ್ರಹ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನದಂದು ಸಣ್ಣ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಬುಧ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧ ಗ್ರಹವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಮಾತು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮತೆತ್ ಮತ್ತೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬುಧವಾರದಂದು ಬುಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ
ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಣ್ಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬುಧವಾರದಂದು ಹಸಿರು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಾನಸಿಕ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆಯು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಫೈಲ್ಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಜು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವೇಗದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬುಧವಾರದಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿಸುವುದು ಬುಧ ಗ್ರಹವನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಸರಳ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಎರಡರಲ್ಲೂ, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬುಧವಾರದಂದು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡುವುದು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಣೇಶ ಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ
ಬುಧವಾರ ದಿನವನ್ನು ‘ವಿಘ್ನನಿವಾರಕ’ (ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವನು) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ದಾನದಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬುಧವಾರದಂದು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಸಿರು ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾನಸಿಕ ತೃಪ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.