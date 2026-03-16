- Home
- Astrology
ಇಂದು ಸಂಜೆ 6:13 ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭ
Mangal chandrama yuti 16 march today Evening 6:13 ಇಂದು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ 6:13 ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಈಗಾಗಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ.
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗ
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಮುಂದಿನ ಎರಡೂವರೆ ದಿನಗಳವರೆಗೆ (ಮಾರ್ಚ್ 18 ರ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ) ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ನೀವು ದೇಶದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಇವೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು.
ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ವಿವಾಹಿತರು ಅದ್ಭುತವಾದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಥವಾ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.