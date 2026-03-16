ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಗುರು-ಮಂಗಳರು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ, 4 ರಾಶಿ ಆದಾಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
Hindu nav varsh 2026 vikram samvat 2083 ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಂವತ್ 2083 ಮಾರ್ಚ್ 19 ರ ಗುರುವಾರದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನದ ಆಳುವ ಗ್ರಹವು ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಬಹುದು .
ತುಲಾ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸ್ಥಿರತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಚಿಂತನಶೀಲ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಂಗಳ ಈ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲವೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
2083 ರ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಂವತ್ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವವು ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು.