ಈ ರಾಶಿಗೆ ಮೇ 15ರಿಂದ ರಾಜಯೋಗ, ದುಡ್ಡಿನ ಮಳೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ!
Horoscope May 2026 Positive Changes and Predictions ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಕಷ್ಟಗಳು ಕಳೆಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ! ಮೇ 15 ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಸಂತ ಅರಳಲಿದೆ.
15
Image Credit : Getty
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಮೇ 2026 ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯ
2026ರ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಮೇ 15ರ ನಂತರ ಶುಭಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಮೇ 12ರಂದು ಮಂಗಳನು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಾದ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೇ 15ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೂ, ಶುಕ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರು ಭಗವಂತನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲವಾಗಿದೆ.
25
Image Credit : Getty
ಮೇ 15ರ ನಂತರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಈ ತಿಂಗಳು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಈ ತಿಂಗಳು ಫಲ ನೀಡಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೇ 15ರ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೂಡಿಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತರುತ್ತದೆ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
35
Image Credit : Getty
ಮೇ 15ರ ನಂತರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಯುಗವಾಗಲಿದೆ. ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವು ಧಾರಾಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ವಸೂಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಶಂಸೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ.
45
Image Credit : Getty
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳನು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಉಷ್ಣತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಬುಧ ಸಂಚಾರದ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಅವು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.
55
Image Credit : Asianet News
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 2026ರ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಯೋಜನಾಬದ್ಧ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟಕರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೇ 15ರ ನಂತರ ಶುಕ್ರನು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಹಕಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
Latest Videos