ಗುರು-ಸೂರ್ಯರ ದ್ವಿಗುಣ ಶಕ್ತಿ, ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ 5 ರಾಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್
Guru surya yuti 2026 ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಲೌಕಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಗುರುವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯ-ಗುರುಗಳ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಗಗಳು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಲೌಕಿಕ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ದೇವರುಗಳ ಗುರು ಗುರು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮೀನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಗುರು-ಆದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ-ಗುರುಗಳ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು-ಆದಿತ್ಯ ಸಂಪರ್ಕವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಪರ್ಕವು ಅದೃಷ್ಟದ ದ್ವಾರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಾದಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ತರಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕಲೆ, ಬರವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಇದು ಈ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರು-ಆದಿತ್ಯ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.