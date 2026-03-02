ಅಪ್ಪ ಮಗನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ, ಶನಿ ಸೂರ್ಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ನಾಶ
Shani surya conjunction Difficult for 3 zodiac ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಶನಿ ಸೂರ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ (ಯುತಿ) ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ (ದೃಷ್ಟಿ) ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಾರ್ಚ್ 25 2026 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:22 ಕ್ಕೆ, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪಾಲಕ ಶನಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಮೇಷ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಹದಗೆಡಬಹುದು.
ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆತುರಪಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂವಹನವು ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ; ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಹಳೆಯ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಕೋಪವು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು.