ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ
ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಬುಧನ ಅಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ 'ಕಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ' ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಕಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ ಅಂದ್ರೇನು?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಲಗ್ನ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಅಥವಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ 'ಕಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ' ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳ ಸಂಗಮ: ರಾಜ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರ (ಸಂಪತ್ತು, ಸುಖ, ಕಲೆ) ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಕಾರಕನಾದ ಬುಧ (ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಜ್ಞಾನ) ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವವು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಂಡಾಗ ಈ ಯೋಗವು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಫಲಗಳು: ಈ ಯೋಗವಿದ್ದರೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವು, ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳಂತಹ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಫಲಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚರಿಸುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಈ ರಾಜಯೋಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಈ ಕಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಲಿರುವ ಆ 3 ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.
ವೃಷಭ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯೇ ಶುಕ್ರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಹೊಳಪು: ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿಂತೆ, ಗೊಂದಲಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ; ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು (Positive Thoughts) ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ: ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಮದುವೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೂಡಿಬರಲಿವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಬುಧನ ಅಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ಒಂದು ಸುವರ್ಣಯುಗ, ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ವರ್ಷವಾಗಲಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ: ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಾಭ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಕಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಹಾಗೂ ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಶಂಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ: ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಿರಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರರಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಜಡತ್ವ ದೂರವಾಗಿ, ಚುರುಕುತನದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವಿರಿ.