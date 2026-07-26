ಜುಲೈ 26 ರ ಜಾತಕ: ಮೇಷ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ, ಮಿಥುನ ಕರ್ಕಾಟಕಕ್ಕೆ ಹಣ
ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಹಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯ ದಿನ ಇಂದು, ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗಾಗಿ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬಂತೆ. ಹೊಸ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಲಹೆಯು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಲಘುತೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತುರಪಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದ್ದರೆ, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಯಮವು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯುಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸುಗಂಧವು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಭೇಟಿಯು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ತಾಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದು ಬೋನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯ ದಿನವಾಗಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೋಯಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದಿದೆ ಎಂಬಂತೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಡಕುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಸಂದೇಹವಿದ್ದರೆ, ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಿ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಂದ ಬರುವ ಸಲಹೆಗಳು ಕೇಕ್ ಮೇಲೆ ಐಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯು ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಬಹುದು. ಮನೆಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಯೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರವು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಸಹ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೇರಳವಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಿರುಕುಳ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ, ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಇಂದು ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ನೆನಪುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೋಯಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನವಾದರೂ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹು ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇತರರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಮುಖವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯ ಮಾತುಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೊಂದೇ ಖಚಿತವಾದ ಮಾರ್ಗ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿರಿ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ದಿನ, ಏಕೆಂದರೆ ಆತುರವು ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ನಡವಳಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ.