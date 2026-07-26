ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 5 ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದರಷ್ಟದ ಸುಗ್ಗಿ
August planetary transits 2026 ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಶುಭ ಯೋಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರ, ಮಂಗಳ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗದಂತಹ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಈ ತಿಂಗಳು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸಹ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇರಬಹುದು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು, ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣದ ಚೇತರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯಶಸ್ಸುಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ.