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- ಜುಲೈ 27 ರ ಜಾತಕ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು
ಜುಲೈ 27 ರ ಜಾತಕ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು
ಜಾತಕ 27 ಜುಲೈ 2026: ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಹಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಅಲೆದಾಡಲು ಮತ್ತು ನಗಲು ಒಂದು ನೆಪವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಹಗುರವಾದ ವಿನೋದ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ನಗುತ್ತಾ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಸಲಹೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರೆ, ಹಳೆಯ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ತರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವು ವಾದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಉಜ್ವಲ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಸ ಗುರುತು ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಂಘರ್ಷ ಸಾಧ್ಯ, ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ವಿಷಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸಣ್ಣ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಸರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಿತ್ರ. ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಹಂಬಲವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಧುರ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ವಿವಾಹದ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ನೀವು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಇಂದು ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಡಪಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತುರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಸಲಹೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ, ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ತಪ್ಪು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹಗುರ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಚಿಂತನಶೀಲರಾಗಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರೆಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯ ನಗುವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವೂ ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾಧಾನವಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಬೆಂಬಲವು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಭಾವನೆಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಂತರ ವಿಷಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾದ ದಿನ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿಸಿ. ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಈ ಉತ್ಸಾಹವು ಆತುರಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಕೂಡ ಇಂದು ನನಸಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಂದ ಸಲಹೆಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.