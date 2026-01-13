- Home
Makar Sankranti ದಿನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಎಳ್ಳಿನ ಉಪಾಯ… ಶನಿ, ರಾಹು ದೋಷ ಸೇರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರ
Makar Sankranti: ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗ್ರಹ ದೋಷ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ರಾಹು ದೋಷ, ಶನಿ ದೋಷ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ನೀವು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ
ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿನ ಪರಿಹಾರಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರ ಶಾಪಗಳು, ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿನ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿದೆ. .
ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿನ ಪರಿಹಾರಗಳು
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಔಷಧೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ರಾಹುವಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿನ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಶನಿ ದೋಷ
ಶನಿವಾರದಂದು ಬಡವರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.ಇದರಿಂದ ಶನಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ಇರಿಸಿ. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಳಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಪಾಪಗಳ ನಾಶ
ಏಕಾದಶಿ ಅಥವಾ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ
ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿನಿಂದ ಹವನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳು ಶಮನವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿದ್ದರೆ, ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ.
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ
ಶನಿವಾರದಂದು, ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಅಥವಾ ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮನ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಹರಡುತ್ತದೆ.