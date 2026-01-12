- Home
- Astrology
- Makar Sankranti 2026 Date Confusion: ಜನವರಿ 14 ಅಥವಾ 15? ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಿಖರ ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು?
Makar Sankranti 2026 Date Confusion: ಜನವರಿ 14 ಅಥವಾ 15? ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಿಖರ ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು?
Makar sankranti 2026 date january 14 or 15 ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜನಾದ ಸೂರ್ಯನು ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಯಾವಾಗ? ಜನವರಿ 14 ಅಥವಾ 15 ರಂದು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಯಾವ ದಿನ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಿಂದ, 8 ಗಂಟೆಗಳ ಪವಿತ್ರ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜನವರಿ 14,
ಸೂರ್ಯನು ಜನವರಿ 14, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:13ಕ್ಕೆ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭ ಸಮಯ ಜನವರಿ 15 ರಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಣಯ ಸಿಂಧು ಪ್ರಕಾರ , ಈ ಬಾರಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭ ಸಮಯ ಜನವರಿ 15 ರಂದು ಏಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನವರಿ 15 ರ ಗುರುವಾರದಂದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ.
Sankranti 2026
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲ ಜನವರಿ 14- ಬುಧವಾರ- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:13 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 06:15 (03 ಗಂಟೆ 02 ನಿಮಿಷಗಳು). ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 14 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:13 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5:45 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. (ಅವಧಿ: 2 ಗಂಟೆ 32 ನಿಮಿಷಗಳು) ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಮಹಾ ಶುಭ ಅವಧಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:13 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4:58 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ, ದಾನ, ಭಕ್ತಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪವಾಸ ಮುರಿಯುವುದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.