Makar Sankranti: ಹುಷಾರಾಗಿರ್ರಪ್ಪಾ… ಈ ಐದು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ
Makar Sankranti: ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು, ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ತನ್ನ ಪಥ ಬದಲಾಯಿಸಲಿರುವ ಸೂರ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹವು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 30 ನೇ ತಾರೀಖಿನವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಜನವರಿ 14 ರಂದು ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಜನವರಿ 14, 2026 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ
ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರೆ, ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶವು ಅನೇಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಸೂರ್ಯ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಜನವರಿ 14, 2026 ರಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶವು ಈ ರಾಶಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೊತೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶವು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.