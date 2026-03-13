ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ 3 ರಾಶಿಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಲಾಭ , 6 ಬಾರಿ ತ್ರಿ ಏಕಾದಶ ಯೋಗದಿಂದ ಶುಭ, ಅದೃಷ್ಟ
April 2026 tri ekadash yog 2026 ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ತ್ರಿ ಏಕಾದಶ ಯೋಗವನ್ನು ಆರು ಬಾರಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದೆ.
ತ್ರಿಕೇದಶ ಯೋಗ
ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ತ್ರಿಕೇದಶ ಯೋಗವು ಮೊದಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 09:37 ಕ್ಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:48 ಕ್ಕೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 10:37 ಕ್ಕೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:50 ಕ್ಕೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 08:09 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:11 ಕ್ಕೆ ತ್ರಿಕೇದಶ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಆರು ಬಾರಿ ತ್ರಿಕೇದಶ ಯೋಗವು ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಆರು ಬಾರಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ತ್ರಿಕೇಕದಶ ಯೋಗವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ
ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತ್ರಿಕೇದಶ ಯೋಗವು ಬರಲಿದೆ, ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಆರು ಬಾರಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯುವಕರು ಕ್ರಮೇಣ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಂತನಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.