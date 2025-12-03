ಗುರು, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ, ಆ ರಾಶಿಗೆ ಕಾರು ಮತ್ತು ಮನೆ
astrology planetary influence luck to these zodiac signs ಗುರು, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವು ಆ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳನು ಮೇಷ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲೂ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಆದಾಯವೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪರಸ್ಪರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಹ್ವಾನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಈ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನೂರು ಪ್ರತಿಶತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳು ಗುರುವನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಜ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಶನಿಯು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಗುರುವು ಐದನೇ ಮನೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಬಹಳವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳ ದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.