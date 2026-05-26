ಗ್ರಹಾಧಿಪತಿ ರವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ 6 ರಾಶಿ ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಖಚಿತ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರ
These zodiac signs will get massive success ಪ್ರಸ್ತುತ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯ, ಈ ತಿಂಗಳ 30 ರಿಂದ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೇಷ
ಈ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ರವಿ, ಧನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಆದಾಯವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು, ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆನುವಂಶಿಕತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭ
ಈ ರಾಶಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧಿಪತಿ ರವಿ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿರುವುದರಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಚಾರವು ಲಾಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಆದಾಯವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭತ್ಯೆಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜನನದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ರವಿ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವು ರಾಜಯೋಗಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಬಹಳವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹತ್ತನೇ ಅಧಿಪತಿ ರವಿ, ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಏರುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ: ಏಳನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ರವಿ ಚತುರ್ಥಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು, ಊಹಾಪೋಹಗಳು, ಲಾಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕವೂ ನಿಮಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಲಾಭವೂ ಇರುತ್ತದೆ.