ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ, ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಈ ಆರು ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗವು ಆರು ರಾಶಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಯೋಗವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯ ಹಣದ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಸಂಪತ್ತಿನ ಗುರುವಾದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಗುರುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಆಸೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬರಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಷೇರುಗಳು, ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಲಾಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು, ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಿ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಈ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಗಮನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವತ್ತ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಳ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭತ್ಯೆಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಷೇರು ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸ್ಥಾನವಾದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಗುರುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಆದಾಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಈ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮನೆಯಾದ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಗುರುವಿನ ಜೊತೆ ಸಂಯೋಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಷೇರುಗಳು, ಊಹಾಪೋಹಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.