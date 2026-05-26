ಈ 6 ರಾಶಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಇಷ್ಟ, ಜೂನ್ನಿಂದ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲು
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ರಾಶಿಗಳು ಪರಿಶ್ರಮ, ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಸ್ವತಃ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಅದೃಷ್ಟ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಒಮ್ಮೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಗನೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೂ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು, ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಶಾಶ್ವತ ಆಸೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಗುರು ಪೂರೈಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಷೇರುಗಳು, ಊಹಾಪೋಹಗಳು, ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಿಂಹ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಯಕೆ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದಿರುವುದು ಅವರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ. ನಾಯಕತ್ವ, ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಅವರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಔಷಧ, ಆರೋಗ್ಯ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಸಲಹಾ, ಡೀಲರ್ಶಿಪ್, ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಷೇರು ವ್ಯಾಪಾರವು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಬಲದ ಜೊತೆಗೆ, ರವಿಯ ಬಲವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇತರರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಬರುವುದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಉಪಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಭಾಗ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಮಂಗಳನೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಮದ್ಯ, ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ದಲ್ಲಾಳಿ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತವೆ, ತಮ್ಮ ಅವಲೋಕನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರ ಗುರಿಗಳು, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳು ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಜೂನ್ನಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರಿಣತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅವರು ಕೃಷಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಸಿನಿಮಾ, ಟಿವಿ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾವನೆಗಳಿವೆ. ಅವರು ಸ್ವ-ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷವಿಡೀ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಬಲವು ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಔಷಧ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕಾನೂನು, ಸಲಹಾ, ಪ್ರಯಾಣ, ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.