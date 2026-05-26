ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೆ ಶನಿ ಈ 3 ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಜೀವನ ನರಕ
2026 ರಲ್ಲಿ, ಶನಿಯು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಶನಿ
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶನಿಗ್ರಹವು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಮ್ಮುಖ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಚಲನೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಶನಿಯ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ನೇರ ಪರಿಣಾಮವು 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 12 ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಈ ಅವಧಿಯು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಲ್ಲ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ನೀವು ಬಯಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ನೀವು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನೀವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೂರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.