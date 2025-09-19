ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರು ಕಲಿಯುಗದ ಶಕುನಿಗಳು; ಇವರಿಗೆ ಕಂಡೋರ ಮನೆ ಮುರಿಯೋದೇ ಚಿಂತೆ!
These four zodiac signs are cunning manipulates others easily like shakuni ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರವು ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜನಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳಿವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಅವಳಿ ರಾಶಿಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ದ್ವಂದ್ವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ನಂಬಿ ಯಾವುದೇ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೋವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕುನಿಯೂ ಸಹ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದವನು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಅವರು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದೇ ಪದವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬಳಸುವಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಆಳವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಇತರರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅವರು ಅನೇಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಯಾರಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಪುಣರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೋಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಘರ್ಷವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ಅವರು ಇತರರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನವೊಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮಗಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿರಪರಾಧಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಅವರು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಬಯಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.