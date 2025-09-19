ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ 4 ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ- ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ರಾಜವೈಭೋಗ
4 times shukra transit in october bring good benefits for 3 zodiac signs ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿವೆ.
ಶುಕ್ರ
ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನನ್ನು ಸಂಪತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ವೈಭವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 26 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಂದು ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಂದು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಂದು ಚಿತ್ತಿರೈ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ದೇಶೀಯ ಅಥವಾ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಿರಿ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಇತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದರಿಂದ ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಯುವಜನರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.