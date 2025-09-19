ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಲಕ್ಕಿ.. ಪ್ರತೀ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್
mahalaya amavasya 2025 the luck of these zodiac signs is going to shine 2025 ಈ ವರ್ಷದ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ಆಚರಿಸಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರ ರವಿವಾರದ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ದಿನ 2025ರ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. 2025ರ ಮಹಾಲಯಯಂದು ಈ ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ದಿನದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಸಹ ಬಲವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಪಿತೃಗಳ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಏನೇ ಕೈಗೊಂಡರೂ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಪಿತೃಗಳ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಪಿತೃಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸಮಯವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.