ಈ ರಾಶಿಗೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ, 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಅಶುಭ ಸಂಯೋಗ
Surya and rahu will make grahan yog these zodiac sign careful ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ಗ್ರಹಣ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ರಾಹು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ
2026 ರಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳು ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಅಶುಭ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗವೂ ಸೇರಿದೆ. 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಹು ಗ್ರಹವು ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಒಕ್ಕೂಟವು ಅಶುಭ ಗ್ರಹ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ನಷ್ಟದ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ಅಶುಭವಾಗಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದೋಷವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ 12 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಡಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ರಾಹು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗ್ರಹಣ ದೋಷವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳಾಗಿರುವವರು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಡಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ರೋಗ, ಶತ್ರು, ಭಯ, ಅಡಚಣೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಲಬಹುದು. ರಹಸ್ಯ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹೃದ್ರೋಗಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ. ನೀವು ಮಾಣಿಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ರಾಹುವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.