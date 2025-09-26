- Home
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಈ 4 ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ…. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆಯೇ?
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಗುರು ಗ್ರಹವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದೆಯೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ.
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಗುರುವು ತನ್ನ ರಾಶಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನವು ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:39 ಕ್ಕೆ ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ.
ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, (astrology) ಗುರುವನ್ನು ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಧರ್ಮ, ಸಂಪತ್ತು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಜ್ಞಾನ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುವ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ವೇದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು(support from family) ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ..
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬಯಸಿದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚೈತನ್ಯಶೀಲರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಗುರು ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.
ಮೀನ
ವೇದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿ ಮೀನ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಜನರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ (mental stress) ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.