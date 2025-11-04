ಈ 4 ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಹಿಟ್ಲರ್ನಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯವರು
Narcissistic Zodiac Signs: ನಾರ್ಸಿಸಿಸಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟ್ಗಳಂತೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.
ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇರಲ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾರ್ಸಿಸಿಸಮ್. ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟ್ಗಳಂತೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ
ಇವರ ಪ್ರಪಂಚವು ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅವರಿಂದಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಮೀರಿ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ತಾವು ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಸಿಸಿಸಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟ್ಗಳಂತೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾರ್ಸಿಸಿಸಂ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕರಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಇವರನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮೋಡಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇತರರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ದ್ವಂದ್ವ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನೀವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರರೆಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವರು ಇತರರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಂತೆ ಇವರು ಸಹ ಅತಿಯಾದ ಗಮನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.