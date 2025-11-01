Most Unfaithful Zodiac Signs: ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸಾಹಸ, ಉತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯಿಲ್ಲದವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಷ್ಠರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳೆಂದರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ. ಇವರು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ವಿರಳವಾಗಿ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಾಗಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಪುರುಷರು ಮೋಸ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿಪುಣರು. ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ನಿಂದ ಮರೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲವು ಇತರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಬಲವಾದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸಂಗಾತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಗಮನದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಯೋಚಿಸಲ್ಲ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವವರೆಗೆ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳಿಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಆಕರ್ಷಕರು, ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಿಗಳು. ಬದಲಾವಣೆಯ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧ ಇವರನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ನಕಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.