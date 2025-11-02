Fighting Zodiac Signs: ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿದೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಯದೆಯೂ ಮಾಡಬಹುದು.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿದೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಯದೆಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳವಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂದು ಎಂದು ನೋಡಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳ ಅಥವಾ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಅವರನ್ನು ಆಳುವುದರಿಂದ ಕೋಪ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಸಹನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಹಳ ಬೇಗ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಉಗ್ರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಜಗಳಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಜಗಳವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆ ಅವರನ್ನು ಕೆಟ್ಟವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಸಂವಹನ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧದಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇತರರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಜಗಳಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇವರು ಇತರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಾದ ಮಾಡುವವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇವರ ಹಾಸ್ಯ ಸ್ವಭಾವವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇತರರಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಅವರನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಇವರ ಆಲೋಚನಾರಹಿತ ಮಾತುಗಳು ತಮಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸ್ವಭಾವವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಇವರಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗಮನ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹೋರಾಟದ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಟೀಕಿಸಿದರೆ, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಅಗೌರವಿಸಿದರೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದರೂ ಅಹಂಕಾರ ಅವರನ್ನು ಬಂಡಾಯಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಯುದ್ಧದ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ತೀವ್ರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಅವರು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಜಗಳಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಂದಿಗೂ ಜಗಳವಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಘರ್ಷದ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಿಸಿಯಾದ ವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥಹೀನ ಜಗಳಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರಿರುವ ಸ್ಥಳವೇ ಗಲಭೆಯಾಗುತ್ತದೆ.