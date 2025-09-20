ನಾಳೆಯೇ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ… ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೀಸಲಿದೆ ಬಿರುಗಾಳಿ
ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2025 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗ್ರಹಣವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಸೇರಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಿಂದ 4 ರಾಶಿಗೆ ಕಂಟಕ
ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ (Solar Eclipse) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು, ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗವೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೆಡುಕಾಗುತ್ತದೆ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಏಳನೇ ನೋಟವನ್ನು ಬೀರಿದಾಗ, ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನವು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು? ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಲಿವೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು (challenges in career) ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಹದಗೆಡಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಡಬಹುದು, ಇದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ (stress) ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ
ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತಿಮ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.