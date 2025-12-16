Today December 16th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ (Aries)
ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಅಧೀನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿಯೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ (Taurus)
ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಬಂದುಬಹುದು. ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ (Gemini)
ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕು.
ಕರ್ಕ (Cancer)
ಧನ ಸಂಬಂಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ.
ಸಿಂಹ (Leo)
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ದೊರೆಯಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ (Virgo)
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು; ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ತೂಲಾ (Libra)
ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಲೋಚನೆ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಿನ.
ವೃಶ್ಚಿಕ (Scorpio)
ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲ. ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಧನು (Sagittarius)
ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬಹುದು; ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರಿ. ബന്ധುಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಮಕರ (Capricorn)
ಸಹಜ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ನಡೆಸಿರಿ; ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯ ಮಿಶ್ರ ಪರಿಣಾಮ. ಗುಣಮುಖ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇಡಿ.
ಕುಂಭ (Aquarius)
ಧನಾತ್ಮಕ ದಿನ; ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ/ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ.
ಮೀನ (Pisces)
ಹಣದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಘ್ನಗಳು ಎದುರಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಸ್ತುವಿನ ಖರೀದಿ ಲಾಭ.