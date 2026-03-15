- Home
- Astrology
- Festivals
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ 2 ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗ, 4 ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಪ್ರಯೋಜನ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ
Sun transit Pisces 2026 ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಸಾಗಿ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಹೀಗಾಗಿ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಂದು ಶನಿಯು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶನಿಯು ಅಸ್ತಮಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗದ ಈ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಬರಬಹುದು. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಒಪ್ಪಂದವೊಂದು ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯೋಭವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಈ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.