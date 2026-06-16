ರಾಹು ಅದೃಷ್ಟ, ಆರುದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪರಿಣಾಮ.. ಈ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಚಲ ಅದೃಷ್ಟ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ರಾಹು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ರಾಹು ಕರ್ಮ, ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶಗಳ ಗ್ರಹ. ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜೂನ್ 22 ರಂದು, ಸೂರ್ಯನು ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಆರ್ದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನಕ್ಷತ್ರ ಅರುದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ರಾಹು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿ. ಸೂರ್ಯನು ರಾಹು ಆಳುವ ಆರ್ದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ರಾಹು 2026
ರಾಹು 2026 ರ ಆರಂಭದಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಂದು ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರಭಾವ ಜೂನ್ 22 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಲಾಭಗಳು ಬರಬಹುದು. ಸೃಜನಶೀಲ ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಆರ್ದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರಭಾವವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಮಳೆ: ಆರ್ದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 22 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಇರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿರುವ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಜನರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಆರ್ದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರವು 'ಬಿರುಗಾಳಿಯ' ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇರಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
ತುಲಾ
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ ವೃದ್ಧಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಈ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕುಂಭ
ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ರಾಹುವಿನ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ನೇರ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರವು ಅವರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 22 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯವಾಡದ ನವೋದ್ಯಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಭರವಸೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ.
ಸಿಂಹ
ಶತ್ರುಗಳ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಬಲ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ 6ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರವು ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಉದ್ಯಮಿ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ.. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.