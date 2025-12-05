ಮೆಹಂದಿ ಗಿಡ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭವಿದೆಯೇ?: ಪೂಜೆಗೆ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ದಿನ!
ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನವಾದ ಅಶೋಕಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಮೆಹಂದಿ ಗಿಡವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ. ಈ ಪೂಜೆಯು ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳಿತು ತರುವುದಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿ ಅಥವಾ ಅಶೋಕ ಗಿಡ ಪವಿತ್ರವಾದುದು. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯಿದ್ದ ಅಶೋಕವನದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅಶೋಕಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಅಶೋಕ ವನದಲ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿ
ಅಶೋಕಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಮೆಹಂದಿ ಗಿಡ ಪೂಜಿಸಲು ಕಾರಣ ಸೀತಾದೇವಿಯ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿದೆ. ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಸೀತೆಗೆ, ಈ ಗಿಡಗಳು ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡಿ, ದುಃಖ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದವು.
ಕುಟುಂಬದ ಒಳಿತನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಅಶೋಕ
'ಶೋಕ ಇಲ್ಲದ್ದು' ಎನ್ನುವುದೇ 'ಅಶೋಕ' ಪದದ ಅರ್ಥ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ದುಃಖ ನಿವಾರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಶೋಕಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ, ನೀರು ಹಾಕಿ, ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ, ಕುಟುಂಬದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡುವ ಮೂಲಿಕೆ
ಈ ಪೂಜೆಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹ-ಮನಸ್ಸು-ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೆಹಂದಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನರಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ
ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಕುಟುಂಬದ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಈ ಪೂಜೆ ಸಹಕಾರಿ. ಅಶೋಕಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಪೂಜೆ
ಅಶೋಕಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಮೆಹಂದಿ ಗಿಡವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸೀತೆಯ ಅಶೋಕವನದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯೆ. ದುಃಖವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಈ ಪೂಜೆ, ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬಹುದು.