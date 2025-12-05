ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇತು 3 ರಾಶಿಗೆ ದಯೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ 3 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ
Ketu gochar 2026 three times in new year 3 zodiac signs get prosperity ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಕೇತು
ಕೇತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದು 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕೇತು ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 29 ರಂದು ಮಾಘ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಈ ವರ್ಷ ಕೇತುವಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಲನೆಯು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಉದ್ಯೋಗ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ಇದು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಬಡ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಸಹ ಹೊಸ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ, ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಕರ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, 2026 ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.