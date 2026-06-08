ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:58 ಭದ್ರ-ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಹರಿವು
Surya gochar 2026 ಜೂನ್ 15, 2026 ರಂದು, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜನಾದ ಸೂರ್ಯ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ರಾಜಯೋಗ
ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ, ಜೂನ್ 15, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:58 ಕ್ಕೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧದ ಸಂಯೋಗವು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬುಧನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಾದ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರವು ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಮಿಥುನ
ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ದೊರೆಯುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸೋಣ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಅಶಾಂತಿಗಿಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.